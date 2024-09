Pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje izpolnjuje večina kandidatov

Ljubljana, 25. septembra - Končan je izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku za študijsko leto 2024/2025. Od 2665 prijavljenih kandidatov jih je 2152 izpolnilo pogoje za vpis. Od teh je sprejetih 2094 kandidatov oz. 97 odstotkov, zavrnjenih pa 58 oz. slabe tri odstotke, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Drugi prijavni rok za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025 je potekal med 23. in 29. avgustom. Kandidate so o rezultatih obvestili pisno, potrebne podatke pa so posredovali tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v 1. letnik vpisati do 1. oktobra, o datumu vpisa pa jih bodo pisno obvestile izbrane šole.

Od omenjenih 2665 kandidatov z izpolnjenimi vpisnimi pogoji v prvem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 2152. Od teh jih je bilo sprejetih 2094 ali 97,3 odstotka za redni študij.

Omejitev vpisa velja na treh šolah, in sicer Inštitutu in akademiji za multimedije Ljubljana (medijska produkcija), Šolski center Ljubljana (mehatronika) in Skaldens Ljubljana (ustni higienik).

Od vseh 1988 prijavljenih kandidatov v drugem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 1709. Od teh je sprejetih 1586 kandidatov (92,8 odstotka), zavrnjenih pa 123 (7,2 odstotka).

Na drugem prijavnem roku je od 968 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 851 ali 88 odstotkov, od 741 kandidatov za izredni študij pa 735 ali 99 odstotkov.

Glede na spremembo zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

Prav tako se v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju ne morejo vpisati kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 82 kandidatov, lani 88).

Izbirni postopek za prijavljene kandidate je za ministrstvo opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje.