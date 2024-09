Varnostni svet ZN s predsedniško izjavo priznava svoje odgovornosti

New York, 25. septembra - Varnostni svet ZN je danes pred posebnih zasedanjem z naslovom Voditeljstvo za mir, ki ga je v času splošne razprave voditeljev na Generalni skupščini ZN pripravilo slovensko predsedstvo, soglasno potrdil predsedniško izjavo, v kateri med drugim priznava pomen multilateralizma in se zaveda odgovornosti, ki jih ima po Ustanovni listini ZN.

Predsedniška izjava je drugi najpomembnejši instrument Varnostnega sveta ZN za resolucijo. Sprejeta mora biti soglasno, prebere pa jo predstavnik predsedujoče države, ki je septembra Slovenija.

Varnostni svet poudarja pomen ohranjanja multilateralizma in osrednje vloge ZN, poudarja podporo usklajevanju znotraj ZN, zagotavljanju sprememb za najbolj ranljive, kot so cilji trajnostnega razvoja, preprečevanje konfliktov in izreka pohvalo humanitarnim delavcem, navaja izjava.

Izjava ponovno potrjuje načela Ustanovne listine ZN in poudarja, da je potreba po okrepitvi odločenosti za ohranitev mednarodnega miru in varnosti v skladu z Ustanovno listino nujnejša kot kdaj koli prej.

Varnostni svet zato ponovno potrjuje svojo glavno odgovornost za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, zavezanost mednarodnemu pravu, poudarja potrebo po upoštevanju njegovih resolucij in spodbujanje enakopravnega sodelovanja žensk na vseh ravneh odločanja.

Izjava pravi, da se Varnostni svet zaveda kompleksnosti izzivov in groženj mednarodnemu miru in varnosti ter poudarja pomen celovitega pristopa k ohranjanju miru. Ponovno izraža odločno podporo zaščiti civilistov v oboroženih spopadih, poziva vse strani v oboroženih spopadih naj v celoti spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu ter ponovno poudarja svojo zavezanost odgovornosti za kršitve.

"Varnostni svet se v celoti zaveda odgovornosti, ki mu jih nalaga Ustanovna listina ZN in skupnih prizadevanj narodov sveta, ki ga silijo k učinkovitemu ukrepanju za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Izraža svojo zavezo, da bo svoje odgovornosti izpolnjeval na najučinkovitejši način. Poleg tega se zaveda, da mora prevladati duh, ki je vodil ustanovitev ZN in navdihovati človeštvo, da vztraja na poti miru," pravi izjava.