AAG: Znižanje zaščitnega statusa volka odpira vrata odstrelu kot lažni rešitvi za problematiko uničevanja živine

Ljubljana, 25. septembra - Znižanje zaščitenega statusa volka, ki so ga danes podprle članice EU, po mnenju okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) "odpira vrata odstrelu volkov kot lažni rešitvi za problematiko uničevanja živine". V organizaciji so prepričani, da je to v nasprotju z zavezo Evrope za zaščito in obnavljanje biotske raznovrstnosti.