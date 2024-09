Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 25. septembra - Danes bo na vzhodu dokaj sončno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo še nastalo nekaj ploh. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek se bo jugozahodni veter okrepil. V hribovitih predelih bo občasno deževalo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, a večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deževno, najbolj v Posočju. Padavine se bodo od zahoda širile proti vzhodu. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj dežja. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem proti večeru burja.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je ciklonsko območje, nad Sredozemljem pa šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo k nam od jugozahoda postopno dotekal nekoliko toplejši, a še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami. Več sonca bo v krajih vzhodno od nas in ob Jadranu. V četrtek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na zahodu in jugu. Popoldne bo v krajih severozahodno od nas začelo deževati.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V četrtek se bo obremenitev zaradi vremena nekoliko povečala.