Svet RTVS bo danes izvedel več o poslovanju zavoda od januarja do avgusta

Ljubljana, 25. septembra - Svet Radiotelevizije Slovenija bo na seji izvedel, kako je zavod posloval od januarja do avgusta. Uprava mu bo namreč predstavila poročilo o poslovanju v tem času. Iz njega izhaja, da je bilo odhodkov za 1,1 milijona evrov več kot prihodkov. To pomeni, da jih je bilo 1,6 milijona evrov manj od načrta in 5,1 milijona manj kot v enakem obdobju lani.