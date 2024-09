DZ na današnji seji o zakonskem paketu NSi o romskih vprašanjih

Ljubljana, 25. septembra - Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne septembrske seje DZ obravnavali paket zakonskih predlogov NSi, povezanih z romskimi vprašanji. Tako bodo obravnavali predloge novel zakonov o osnovni šoli, o urejanju trga dela in o socialno varstvenih prejemkih ter predlog dopolnitev zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.