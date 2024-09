Prvič obeležujemo dan civilne obrambe

Ljubljana, 28. septembra - Obeležujemo dan civilne obrambe, ki ga je vlada razglasila julija. Na današnji dan leta 1990 so namreč sprejeli ustavni zakon za amandmaje k ustavi na področju ljudske obrambe. S tem so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine podelili pristojnost, da med drugim podrobneje ureja obrambne načrte, so pred dnevom zapisali na ministrstvu za obrambo.