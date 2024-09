Pregled - svet, 22. 9. (nedelja)

HAIFA/BEJRUT - Iz Libanona je ponoči proti Izraelu poletelo najmanj 100 raket. Med drugim naj bi padle na območja v bližini Hajfe, kjer naj bi bili zadeti dve hiši, izbruhnil je požar. Ranjenih naj bi bilo najmanj šest ljudi. Izrael je v odgovor izvedel nove napade na libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah. Po navedbah libanonskih oblasti so umrli trije ljudje. Izraelska vojska je danes poročala tudi o zračnih napadih z vzhoda. Odgovornost je prevzela koalicija proiranskih oboroženih skupin iz Iraka. Kot je sporočila, je izvedla napad v podporo Palestincem v Gazi, ki so že skoraj leto dni na udaru izraelske ofenzive. Izraelska vojska naj bi vse drone prestregla.

TEL AVIV/BEJRUT - Izrael je Hezbolahu ta teden zadal vrsto udarcev, je v luči vse intenzivnejše izmenjave ognja med izraelsko vojsko in proiranskim šiitskim gibanjem iz Libanona danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Da je Hezbolah začutil vojaško moč Izraela, meni tudi obrambni minister Joav Galant. Po besedah izraelskega predsednika Jicaka Hercoga si Izrael sicer ne želi vojne z Libanonom. Namestnik vodje proiranskega šiitskega gibanja Naim Kasem pa je ocenil, da je skupina vstopila v novo fazo boja proti Izraelu, ki mu je očital poskus množičnega poboja.

WASHINGTON/BRUSELJ/LONDON/GAZA/BEJRUT - Zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu ni v najboljšem interesu Izraela, je sporočila Bela hiša, potem ko je gibanje Hezbolah iz Libanona ponoči proti Izraelu izstrelilo najmanj sto raket. Zaskrbljenost nad stopnjevanjem sovražnosti so izrazili tudi Združeno kraljestvo, EU in ZN. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v odzivu posvaril na nevarnost, da se Libanon spremeni v drugo Gazo.

RAMALA - Izraelske sile so davi vdrle v prostore katarske medijske hiše Al Jazeera v Ramali na okupiranem Zahodnem bregu in zaradi domnevnega spodbujanja terorizma odredile njeno 45-dnevno zaprtje. Glede na posnetke racije, ki jo je prenašala televizija, so zamaskirani in oboroženi vojaki vdrli v prostore, kjer so vodji pisarne predali odlok o zaprtju. Al Jazeera je potezo ostro obsodila. Obtožbe je označila za neutemeljene ter za "žalitev svobode tiska in načel novinarstva".

NEW YORK - Združeni narodi so sprejeli pakt za prihodnost, ki naj bi obravnaval izzive 21. stoletja, od oboroženih konfliktov do podnebnih sprememb in spoštovanja človekovih pravic. V njem so se voditelji med drugim zavezali krepitvi multilateralizma, reformi Varnostnega sveta ZN in spoštovanju ustanovne listine ZN. Na začetku slovesnosti je nepričakovano za besedo zaprosil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin in zahteval dodatno spremembo besedila. Vendar so države s postopkovnimi ukrepi uspele preprečiti ruski manever, saj je 143 držav glasovalo, da se ruskega predloga ne upošteva.

POTSDAM - Nemški socialdemokrati so glede na projekcije televizij ARD in ZDF zmagali na deželnih volitvah v Brandenburgu. Tik za njimi je skrajno desna Alternativa za Nemčijo AfD. Tretje mesto si delijo krščanski demokrati CDU in levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht BSW z okoli 12 odstotki.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v soboto zvečer po več kot dveh mesecih od parlamentarnih volitev imenoval člane nove vlade pod vodstvom premierja Michela Barnierja. Nova vlada predstavlja premik v desno, kar je v državi sprožilo tudi nekaj protestov podpornikov levice, češ da sestava ne odraža rezultatov julijskih volitev.

HARKOV/DNIPRO/KIJEV - V napadu ruskega brezpilotnega letalnika sta bili v Nikopolju v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk ubiti 12-letna deklica in 25-letna ženska, so v soboto sporočile tamkajšnje oblasti. Še dve osebi sta bili ob tem ranjeni. V Harkovu na severovzhodu države je bilo medtem v ruskem zračnem napadu ranjenih najmanj 21 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v soboto vnovič napovedal, da bo na obisku v ZDA prihodnji teden pritisnil na Washington, naj odpravi omejitve glede uporabe ameriškega orožja dolgega dosega za napade na cilje v Rusiji.

WILMINGTON - Voditelji ZDA, Japonske, Indije in Avstralije, zbranih v okviru zavezništva Quad, so zaradi naraščajočega vpliva Kitajske v indo-pacifiški regiji v soboto napovedali krepitev pomorskega sodelovanja na tem območju. Po besedah ameriškega predsednika Joeja Bidna Kitajska s svojimi agresivnimi dejanji četverico preizkuša. Voditelji četverice so na srečanju sprejeli skupno izjavo, v kateri niso neposredno omenili Kitajske, so pa izrazili zaskrbljenost nad dogajanjem v regiji.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v pogovoru za časnik Politico zavrnil možnost premestitve grobnice Josipa Broza Tita, rekoč da je jugoslovanski voditelj del srbske zgodovine in bo to tudi ostal. Premestitev grobnice iz beograjske Hiše cvetja v Titov rodni Kumrovec na Hrvaškem je predlagal župan srbske prestolnice Aleksandar Šapić.

WASHINGTON - Demokratska kandidatka Kamala Harris je v soboto potrdila udeležbo na morebitnem drugem televizijskem soočenju s kandidatom republikancev Donaldom Trumpom, ki pa je nastop zavrnil, saj da je že prepozno. Soočenje bi morala ameriška televizija CNN gostiti 23. oktobra.

KOLOMBO - Na predsedniških volitvah na Šrilanki je zmagal vodja marksistične Ljudske osvobodilne fronte (JVP) Anura Kumara Dissanayaka, ki je prejel nekaj več kot 42 odstotkov glasov, je sporočila volilna komisija otoške države. Aktualni predsednik Ranil Wickremesinghe je zasedel tretje mesto. Novi predsednik naj bi prisegel v ponedeljek.

ZAGREB - Hrvaški socialdemokrati (SDP) imajo novega predsednika. V drugem krogu volitev v soboto je to postal poslanec in dosedanji podpredsednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, ki je na položaju nasledil Peđa Grbina.

KRALJEVO - V trčenju vojaškega in civilnega vozila pri kraju Ušće v osrednji Srbiji je v soboto umrla pet ljudi, vključno s tremi otroki, so sporočile srbske oblasti. Najmanj ena oseba je bila huje poškodovana. Voznika vojaškega vozila so na podlagi suma povzročitve prometne nesreče pridržali.

MONTGOMERY - V mestu Birmingham v ameriški zvezni državi Alabama je v soboto zvečer izbruhnilo množično streljanje, v katerem so življenje izgubili najmanj štirje ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, nekateri huje. Zaenkrat v povezavi z incidentom niso aretirali še nikogar, prav tako ni veliko informacij o streljanju.