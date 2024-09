Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 22. septembra - Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko na zahodu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek in v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Pogostejše bodo v zahodnih krajih. V sredo bo na vzhodu deloma sončno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno še deževalo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope se zadržuje območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom pa je ciklonsko območje z vremensko fronto. Odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka se pomika preko zahodne Evrope. Z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih zahodno od nas oblačnost povečala, drugod bo pretežno jasno. V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bodo tam krajevne plohe in nevihte. Drugod bo prevladovalo sončno vreme.