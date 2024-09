Liverpool na vrh premier lige

Nicolas Jackson je dvakrat zadel, ko je Chelsea s 3:0 zmagal pri West Hamu, medtem ko je Aston Villa na vrhu ligaške razpredelnice po točkah presenetljivo izenačena s Cityjem in Liverpool. Vse tri najboljše ekipe so izenačene. Villa je prišla iz zaostanka in premagala Wolves s 3:1.

S tremi goli prednosti vodi Liverpool pred Manchester Cityjem in Aston Villo, ki imata prav tako 12 točk glede na gol razliko.

Liverpool je doživel prvi neuspeh v zgodnjih dneh vodenja Arneja Slota, ko je Nottingham Forest pred sedmimi dnevi šokiral Anfield. Toda redsi so odgovorili v velikem slogu in odpihnili Bournemouth pred polčasom.

Luis Diaz, ki je izpustil impresivno zmago s 3:1 proti AC Milanu, s katero je Liverpool sredi tedna začel ligo prvakov. Zato pa je blestel po vrnitvi v začetno enajsterico. Kolumbijec je zadel dvakrat v dveh minutah. Tretji gol je zabil Darwin Nunez.

United se je vrnil na Selhurst Park prvič po ponižanju s 4:0 proti koncu prejšnje sezone.

Medtem ko so se izognili še enemu sramotnemu porazu, je bila to komaj kakšna predstava, ki bi si jo lahko zapomnili s strani Erika ten Haga proti Palaceu brez zmage.

United, ki je dobil le dve od prvih petih ligaških tekem, je bil za iztrženo točko veliko dolžan vratarju Andreu Onani, ki je preprečil poskuse nasprotne ekipe.

Tottenham je nekoliko ublažil pritisk, ko je v severnem Londonu premagal Brentford s 3:1.

Spursi so zmagali le na eni od uvodnih štirih prvenstvenih tekem in tako nadaljevali trend padanja forme s konca prejšnje sezone.

Bryan Mbeumo je z udarcem z voleja po samo 22 sekundah pripeljal Brentford v vodstvo. Dominic Solanke je hitro izenačil, Brennan Johnson je z natančnim nizkim zadetkom popeljal gostitelje v vodstvo, preden je James Maddison pet minut pred koncem s svojim prvim golom po marcu zagotovil potrebne tri točke.

Everton in Leicester prav tako še vedno iščeta svojo prvo zmago v sezoni po remiju 1:1 na stadionu King Power.

Derbi konca tedna bo v nedeljo, ko bo prvak Manchester City gostil Arsenal, ki je v zadnjih dveh sezonah zasedel drugo mesto za izbranci Pepa Guardiole.