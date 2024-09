Na Muro splavili kump za plavajoči mlin na Otoku ljubezni v Ižakovcih

Beltinci, 21. septembra - Na reko Muro na Otoku ljubezni v Ižakovcih so ponovno postavili kump, ki je osnova za postavitev plavajočega mlina. Obnovo mlina, ki se je leta 2022 potopil in je bil priljubljena turistična točke v občini in širše, vodi Občina Beltinci, izvajalec pa je javno komunalno podjetje Komuna Beltinci. Odprtje mlina je predvideno 4. oktobra.