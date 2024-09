Vreme: Ponoči bo večinoma jasno

Ljubljana, 21. septembra - Ponoči in zjutraj bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost, ki bo ponekod še vztrajala del dopoldneva. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek zjutraj bo na vzhodu države dokaj sončno, drugod bo več koprenaste oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Proti večeru in v noči na torek se bodo v zahodni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. V torek bodo občasne padavine, deloma plohe in nevihte. Pogostejše bodo v zahodnih krajih. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo pojavljale občasne padavine. Čez dan bo predvsem na vzhodu nekaj sonca.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka razmeroma topel in nekoliko vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo ostalo v Karnijskih Alpah. V nedeljo bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Zvečer se bo v krajih zahodno od nas oblačilo.