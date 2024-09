V odpoklicanih sladoledih Premium Forest Fruits in Premium Straciatella potrjena prisotnost bakterije

Serijska oznaka sladoleda Premium Forest Fruits je 230517, datum proizvodnje 17. 5. 2023, rok uporabe pa 17. 5. 2025.

Serijska oznaka sladoleda Premium Straciatella je 230518, datum proizvodnje 18. 5. 2023, rok uporabe pa 18. 5. 2025.

Podjetje prosi, naj se preveri morebitna zaloga navedenega izdelka in se vrne v trgovino, kjer je bil kupljen. Če je na zalogi, naj se označi kot neskladen in pisno obvesti o količini. Neustrezno blago bo podjetje prevzelo in izdalo dobropis, so v petek sporočili iz podjetja.