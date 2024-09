Vreme: Danes bo sončno

Ljubljana, 21. septembra - Danes bo sončno, del dopoldneva bo ponekod megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo nastala plitka kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stropinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek zjutraj bo na vzhodu države dokaj sončno, drugod bo spremenljivo oblačno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne se bo tudi drugod pooblačilo, v zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. V torek bodo občasne padavine, deloma plohe in nevihte. Pogostejše bodo v zahodnih krajih.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka razmeroma topel in nekoliko vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, več kopaste oblačnosti bo v Alpah. Burja v Kvarnerju bo ponehala. V nedeljo bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Zvečer se bo v krajih zahodno od nas oblačilo.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.