NLB v predčasno izplačilo dveh izdaj podrejenih obveznic

Ljubljana, 20. septembra - NLB bo na podlagi dovoljenja Evropske centralne banke (ECB) 19. novembra predčasno izplačala podrejene obveznice, ki so bile izdane 19. novembra 2019 in zapadejo 19. novembra 2029. Banka je tudi pridobila dovoljenje za predčasno izplačilo podrejenih obveznic, ki so bile izdane 5. februarja 2020 in zapadejo 5. februarja 2030.