V napadu z nožem v Rotterdamu ena smrtna žrtev

Rotterdam, 20. septembra - V nizozemskem pristaniškem mestu Rotterdam je napadalec v četrtek z nožem ubil eno osebo, še eno pa huje ranil, je sporočila policija. Osumljenca, ki se je tudi sam hudo poškodoval, so pridržali in odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Osumljen je napada s terorističnim motivom, so sporočili z nizozemskega tožilstva.