Slovenija v Varnostnem svetu ZN poudarila nujnost politične rešitve v Siriji

New York, 20. septembra - Nujno potrebujemo realno politično rešitev konflikta s procesom pod vodstvom Sirije in pod okriljem ZN, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Siriji povedala namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič in izrazila podporo Slovenije delu posebnega odposlanca ZN za Sirijo Geira Pedersena.

Pedersen je skupaj z direktorjem oddelka za usklajevanje v Uradu ZN za koordinacijo humanitarne pomoči Rameshem Rajasinghamom članicam Varnostnega sveta opisal položaj v Siriji, kjer se državljanska vojna vleče že od leta 2011.

"Napete in nasilne razmere v Siriji, ki se nadaljujejo na številnih frontah, so zelo zaskrbljujoče, zlasti v povezavi s stopnjevanjem nasilja v širši regiji," je dejala Blokar Drobič in vse vpletene pozvala k umirjanju razmer.

"Ta vojna je že uničila nešteto življenj in prisilila več kot 14 milijonov Sircev, da zapustijo svoje domove. V krajih, kamor so se zatekli, jih je treba zaščititi in z njimi ravnati dostojanstveno. Storiti moramo več, da se zoperstavimo proti-begunski retoriki in razpoloženju," je dejala.

Pozvala je k zagotovitvi odgovornosti kršiteljev človekovih pravic in mednarodnega prava, predvsem pa k politični rešitvi, saj se humanitarne razmere v državi slabšajo.

Večina drugih govornikov je opravila podobne govore, predstavniki Rusije, Sirije in Irana pa so med drugim kritizirali nadaljnjo vojaško prisotnost ZDA v Siriji, ki po njihovem mnenju slabša položaj.

Ameriški predstavnik je zavrnil obtožbe, še posebej očitke sirske vlade, da ZDA v Siriji podpirajo dejanja ukrajinskih teroristov, kar je označil za popoln absurd.