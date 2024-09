Zapora Linhartove ceste v Ljubljani podaljšana do konca meseca

Ljubljana, 20. septembra - Zapora Linhartove ceste v Ljubljani na odseku med Topniško in Matjaževo ulico, vključno z vzhodnim delom križišča Topniške in Linhartove ceste, je podaljšana do predvidoma 27. septembra, so danes sporočili z ljubljanske občine.

Linhartovo cesto so zaradi rekonstrukcije popolnoma zaprli za promet 9. septembra, tako pa naj bi bilo vse do četrtka. A so se dela očitno nekoliko zavlekla, tako da bo cesta zaprta skoraj do konca meseca. Na Mestni občini Ljubljana udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Celovita prenova Linhartove ceste na delu med Dunajsko cesto in stikom z Matjaževo ulico se s tem bliža koncu. Rekonstrukcija preostanka Linhartove ceste, torej do krožišča Žale, bo medtem na vrsto prišla prihodnje leto.