Koprski mestni svet potrdil ureditev obale med Žusterno in Izolo in čiščenje aglomeracij

Koper, 20. septembra - Koprski mestni svetniki so na četrtkovi seji potrdili dokumente za projekt celovite ureditve obale med Žusterno in Izolo z dodatnimi vsebinami. Potrdili so tudi projekte čiščenja odpadnih voda in izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Ankaran - Hrvatini, Škofije in Bertoki.