Vreme: Ponoči se bo od vzhoda nekoliko pooblačilo, ponekod v notranjosti bo možen rahel dež

Ljubljana, 18. septembra - Ponoči se bo od vzhoda nekoliko pooblačilo, ponekod v notranjosti bo možen rahel dež. na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, veter v notranjosti Slovenije bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno možen rahel dež. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Nad Ligurskim morjem je višinsko jedro s hladnim zrakom, ki na širšem območju povzroča povečano oblačnost in padavine. Od vzhoda k nam doteka razmeroma vlažen in malo toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo marsikje v sosednjih pokrajinah nekoliko pooblačilo, predvsem v krajih vzhodno in južno od nas bo ponekod možen rahel dež. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. V sosednjih pokrajinah Hrvaške in Avstrije bo občasno rahlo deževalo, drugod bo večinoma suho. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.