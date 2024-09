Varnostni ukrepi v Novem mestu po oceni ministra Poklukarja in vodstva policije učinkujejo

Novo mesto, 18. septembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem in vodstvom tamkajšnje policijske uprave govorila o varnostnih razmerah v občini. Poklukar in Jušić s stanjem varnosti še nista zadovoljna, gredo pa ukrepi v pravo smer, sta ocenila v izjavi za medije.

Minister Poklukar je obisk v Novem mestu ocenil kot uspešnega, saj je dialog z občinami še posebej pomemben. Poudaril je, da še ni zadovoljen s stanjem varnosti na območju Novega mesta, hkrati pa je zagotovil, da delajo vse za vzpostavitev stanja na zadovoljivi stopnji. Policija tako nadaljuje s svojimi aktivnostmi, je dejal.

Poklukar je še pohvalil delo tamkajšnje policijske uprave in slovenske policije. Ocenil je, da dobro sodelujejo z novomeško občino in medobčinskim inšpektoratom. Kot je dejal, Policijska uprava Novo mesto ni obremenjena le s kaznivimi dejanji oziroma romskim vprašanjem, ampak tudi z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem. "Policija je tista, ki zagotavlja varnost in red v državi, in to bomo počeli še naprej," je zagotovil minister.

Ukrepi, ki jih sprejema slovenska policija, gredo v pravo smer, je ocenil generalni direktor policije Senad Jušić. "Občani in občanke, prebivalci Mestne občine Novo mesto so varni, policija to dnevno dokazuje s svojim proaktivnim delom," je zatrdil. "Policija se s tovrstno problematiko intenzivno ukvarja in se sistematično odziva na vse dogodke že od konca junija. Danes lahko zagotovim, da smo na pravi poti," je dejal.

Jušić je tudi poudaril aktivno vlogo vodij policijskih okolišev in pomembnost dveh policistov, pripadnikov romske skupnosti, na območju novomeške policijske uprave. "Razumeta jezik, kulturo in običaje ter sta izjemno dragocen vir informacij za delo slovenske policije in razumevanje tovrstne problematike," je ocenil.

Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je v izjavi za medije poudaril, da zgolj delo policije, ki se je ob nedavnih dogodkih v občini odzvala pravilno, romskega vprašanja ne bo rešilo. Odločevalce v Ljubljani je pozval, naj razumejo, da gre za zelo zahtevno vprašanje za več resorjev, h kateremu mora nemudoma pristopiti celotna vlada. Obsodil je napad na policiste in poudaril, da napad nanje pomni napad na vse državljane.

Minister Poklukar je še napovedal, da bo terenski sestanek medresorske delovne skupine za obravnavo romskega vprašanja v četrtek v Škocjanu. Hkrati bo pred Kulturnim domom potekal protestni shod civilnih iniciativ, ki zahtevajo aktivno vključitev v pripravo ukrepov za reševanje romskega vprašanja. Minister je ob tem dejal, da si želi, da bi bil protest, ki je sicer ustavna pravica, miren. Spomnil je še, da je vodstvo civilne iniciative Novo mesto nedavno sprejel na ministrstvu, kjer so izrazili svoje nezadovoljstvo.