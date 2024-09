Vreme: Sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo, ponekod bo rahlo deževalo

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bodo občasno možne rahle padavine. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju 17, najvišje dnevne od 17 do 24, v Zgornjesavski dolini okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Nad Ligursko morje se je pomaknilo višinsko jedro s hladnim zrakom, ki na širšem območju povzroča povečano oblačnost in padavine. Od vzhoda k nam doteka razmeroma vlažen in malo toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo v krajih severno in južno od nas. Čez dan se bo od juga in vzhoda postopno pooblačilo in pojavljale se boso manjše krajevne padavine, v sosednjih krajih Italije pa bo suho. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma oblačno, v sosednjih pokrajinah Hrvaške in Avstrije bo občasno deževalo, drugod bo večinoma suho. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes čez dan se bo obremenitev zaradi vremena postopno nekoliko okrepila, moteno bo spanje vremensko občutljivih v noči na četrtek. Tudi v četrtek bo vpliv vremena zmerno obremenilen. Vremensko občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.