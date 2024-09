Vreme: Zvečer in v prvem delu noči se bo od severa delno razjasnilo

Ljubljana, 17. septembra - Zvečer in v prvem delu noči se bo od severa delno razjasnilo. Na Primorskem bo, ob šibki do zmerni burji, še naprej precej jasno. Proti jutru se bo na severovzhodu že nekoliko pooblačilo, možen je rahel dež. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo zjutraj bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo na severovzhodu države. Čez dan se bo od vzhoda postopno pooblačilo. Sredi dneva se bodo ponekod začele pojavljati manjše padavine. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja., najvišje dnevne od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na Primorskem. Nekaj rahlih padavin bo še možnih na vzhodu države. Veter bo postopno oslabel.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežen anticiklon, ciklon z vremensko fronto pa je nad Atlantikom. Z vetrovi vzhodnih smeri k nam priteka vlažen in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo od severa delno razjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v krajih južno od nas. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo zjutraj bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo v krajih vzhodno in južno od nas. Čez dan se bo od juga postopno pooblačilo. Proti večeru se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, v sosednji Italiji pa bo ostalo večinoma suho. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.