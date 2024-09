Zvečer bo znan Rožančev nagrajenec

Ljubljana, 18. septembra - V Cankarjevem domu bodo drevi po pogovoru z nominiranci za Rožančevo nagrado razglasili nagrajenca. V igri so Andrej Blatnik z delom Knjige na poti in drugi eseji, Helena Koder s knjigo Krošnja z neznanimi sadeži, Nataša Kramberger z eseji Po vsej sili živ, Denis Poniž z Videnji in vedenji ter Tone Vrhovnik Straka s knjigo Si danes vzel tablete?