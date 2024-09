Vreme: Zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo

Ljubljana, 17. septembra - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem se bo zjasnilo. Ponekod v notranjosti bo še občasno rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine postopno ponehale. Proti večeru se bo od severa pričelo delno jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V sredo zjutraj bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države. Čez dan se bo od jugovzhoda postopno pooblačilo. Popoldne se bodo ponekod začele pojavljati manjše padavine. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na Primorskem. Nekaj rahlih padavin bo še možnih na vzhodu države. Veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežen anticiklon, ciklon z vremensko fronto pa je nad Atlantikom. Z vetrovi vzhodnih smeri k nam priteka vlažen in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva povečini oblačno. Ponekod v sosednjih pokrajinah Hrvaške in Avstrije bo rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v krajih južno od nas. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo zjutraj bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo v krajih vzhodno in južno od nas. Čez dan se bo od juga postopno pooblačilo. Proti večeru se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, v sosednji Italiji pa bo ostalo večinoma suho. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi sprva zmerno obremenilen, čez dan bo obremenitev prehodno manjša. V sredo čez dan bo obremenitev postopno spet višja. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.