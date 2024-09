Minister Poklukar z županom Kobarida o varnostnih razmerah v občini

Ljubljana, 16. septembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se danes sestala z županom Občine Kobarid Markom Matajurcem in vodjo medobčinske uprave Suzano Konec. Govorili so o varnostnih razmerah v občini, zlasti v času turistične sezone, ko se tam poveča promet, pa tudi obisk gora in plovba po Soči.