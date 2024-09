Pri Cankarjevi založbi dve izvirni in tri prevodne novosti

Ljubljana, 16. septembra - Cankarjeva založba je svoj program obogatila z dvema izvirnima in tremi prevodnimi novostmi. Slovenska poezija je dobila novo zbirko Nine Medved Rodna doba, žanrska literatura pa roman Jerce Cvetko Padam na besede. V prevodnem delu so izšli romana Olge Tokarczuk Empuzij in Josefa Škvoreckega Mirakel ter biografija o Titu Marie-Janine Calic.