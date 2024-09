Zbirko redkih kovancev na dražbi na Danskem prodali za več kot 14 milijonov evrov

Koebenhavn, 16. septembra - Na dražbi v Koebenhavnu so v soboto prodali 286 redkih kovancev, za katere so iztržili kar 14,8 milijona evrov. Gre za del zbirke okoli 20.000 kovancev in medalj, ki prihajajo iz Danske, Norveške, Švedske in Anglije, nekateri pa izvirajo celo iz obdobja Vikingov, poroča portal Deutsche Welle.