Na Japonskem rekordno število starejših od 65 let

Tokio, 16. septembra - Število Japoncev in Japonk, ki so starejši od 65 let, je letos po vladnih podatkih preseglo 36 milijonov in s tem doseglo rekord. V državi z eno od najhitreje starajočih se družb na svetu starejši predstavljajo 29,3 odstotka celotnega prebivalstva, kar je prav tako najvišji delež doslej.