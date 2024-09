Šest golov Ane Milović

Ljubljana, 15. septembra - Nogometašice Olimpije in None Mure v državnem prvenstvu nadaljujejo serijo visokih zmag. Olimpija je z 12:0 v gosteh premagala Aluminij, šest golov je dosegla Ana Milović, tri pa Neli Hofman, Sobočanke pa so bile doma z ne svojo najboljšo postavo s 7:0 boljše od Gažona Le Loga. Po tri gole sta dosegli Anja Eferl ter Jana Malahova.