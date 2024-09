Vreme: na zahodu dokaj jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho

Ljubljana, 15. septembra - Zvečer in ponoči se bo ponekod na zahodu delno zjasnilo, medtem ko bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno. Veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v Zgornjesavski dolini in na planotah Notranjske okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo sprva na zahodu dokaj jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Padavine bodo popoldne in zvečer od severovzhoda in severa zajele večji del Slovenije. Prehodno bo spet zapihal veter severnih smeri, v noči na torek na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinje Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo v krajih zahodno od nas delno razjasnilo, drugod bo ostalo oblačno. Predvsem v Alpah bodo še nastajale padavine. Veter bo oslabel.

Jutri se bodo padavine spet razširile nad vse sosednje pokrajine, le ponekod v Italiji bo večji del dneva večinoma suho. V Kvarnerju bo v noči na torek zapihala burja.

Obeti: V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo še občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

V noči na sredo se bo nekoliko zjasnilo, a se bo čez dan od juga spet oblačilo. Še se bodo pojavljale občasne rahle padavine. Burja na Primorskem bo postopno slabela.

Opozorila: Do današnjega večera bo pod Karavankami, Kamniško-Savinjskimi Alpami in na severovzhodu pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km/h.