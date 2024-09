Real Madrid dvakrat natančen z enajstih metrov

Madrid, 14. septembra - Nogometaši Real Madrida so na tretjem gostovanju v tej sezoni španskega prvenstva vendarle prišli do polnega izkupička. Po dveh uspešno izvedenih enajstmetrovkah so v San Sebastianu premagali Real Sociedad z 2:0.

Aktualni evropski in španski prvaki so imeli kar precej sreče. Pred najstrožjima kaznima so domači dvakrat zadeli prečnik in enkrat vratnico. Njihovo neučinkovitost sta v 58. minuti kaznovala Vinicius ter v 75. Mbappe.

Na prejšnjih dveh gostovanjih na Mallorci in Kanarskih otokih je Real Madrid iztržil zgolj remija.

Na preostalih treh današnjih prizoriščih je Villarreal zmagal na Palmi de Mallorci (2:1) z zadetkom Ayoze Pereza v četrti minuti sodnikovega podaljška, za Espanol je vse tri zadetke za zmago s 3:2 proti Alavesu dosegel Javi Puado, strelec edinega gola na tekmi med Sevillo in Getafejem pa je bil 38-letni domači branilec Jesus Navas.

Uvodna tekma petega kroga je bila v petek v Sevilli med Betisom in Leganesom (2:0), v nedeljo sledijo Celta Vigo - Real Valladolid, Girona - Barcelona ob 16.15, Las Palmas - Athletic Bilbao in zvečer Atletico Madrid - Valencia, v ponedeljek pa še Rayo Vallecano - Osasuna.