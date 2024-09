ZDA, Nemčija, Avstralija in Španija že na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Malagi

Ljubljana, 13. septembra - Znane so prve štiri teniške reprezentance, ki bodo nastopile na zaključnem turnirju najboljše osmerice Davisovega pokala novembra v Malagi. To so ZDA in Nemčija, ki imata po dveh krogih turnirja na Kitajskem polni izkupiček, ter Španija in Avstralija, ki v Valencii še nista izgubili.