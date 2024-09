Festival v Torontu zaradi groženj odpovedal predvajanje dokumentarca o vojni v Ukrajini

Toronto, 13. septembra - Iz Mednarodnega filmskega festivala v Torontu (TIFF) so v četrtek po lokalnem času sporočili, da so po prejemu resnih groženj odpovedali vse napovedane projekcije spornega dokumentarnega filma Russians at War (Rusi v vojni) rusko-kanadske režiserke Anastasie Trofimove.