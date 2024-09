Vreme: Ponoči bo večinoma suho

Ljubljana, 13. septembra - Ponoči bo pretežno oblačno in suho. Ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno oblačno. Sprva bo občasno rahlo deževalo ponekod v severnih krajih, popoldne pa tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 15, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do nedelje popoldne bo pod Karavankami in Kamniško Savinjskimi Alpami pihal okrepljen severni veter, ki bo občasno v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Od sobote popoldne do nedelje popoldne bo tudi na Štajerskem in v Prekmurju severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro.

Obeti: V nedeljo bo večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje pa v vzhodnih krajih. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri. V ponedeljek bo rahel dež od severovzhoda prehodno zajel večji del Slovenije. V torek bodo sprva ponekod še manjše padavine. Popoldne se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad Balkanom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se vije od Poljske čez srednjo Evropo in Balkan nad Jonsko morje. Nad zahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki se širi nad vzhodne Alpe. S severnimi vetrovi nad naše kraje doteka hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma suho. Predvsem v Alpah ter v sosednjih pokrajinah Madžarske in avstrijske Štajerske bo pihal severni veter. V soboto bodo v Alpah ter v krajih vzhodno od nas občasne padavine, drugod bo večinoma suho. Ob Jadranu bo pihal veter severnih smeri, v Alpah ter v sosednjih krajih Madžarske in avstrijske Štajerske pa okrepljen veter severnih smeri.