V podjetju Kovinoplastika Lož bodo obeležili 70-letnico delovanja

Stari trg pri Ložu, 14. septembra - V podjetju Kovinoplastika Lož, znanem po proizvodnji stavbnega okovja, pomivalnih korit, komponent in orodja, bodo danes obeležili 70-letnico delovanja. Ob tej priložnosti bodo v podjetju zagnali novo proizvodnjo in pripravili dan odprtih vrat. Slavnostni govornik bo minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.