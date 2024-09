Slovenka na stopničkah na univerzitetnem SP v športnem plezanju v Kopru

Koper, 13. septembra - Mladinska svetovna prvakinja v težavnosti v kategoriji do 20 let Rosa Rekar je na svetovnem univerzitetnem prvenstvu v športnem plezanju, ki je bilo od 8. do 12. septembra v Kopru, v težavnostnem plezanju osvojila tretje mesto. Rekar je minuli teden na isti steni, na kateri je bila tekma svetovnega pokala, končala na 22. mestu.