52-letniku iz okolice Metlike zasegli puško

Metlika, 13. septembra - Črnomaljski policisti so v četrtek pri 52-letniku iz okolice Metlike opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli puško brez ustreznih dovoljenj. Zoper moškega bodo po opravljeni kategorizaciji orožja uvedli prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.