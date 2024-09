Padavine bodo ponehale, zvečer največ dela na Celjskem

Ljubljana, 13. septembra - Padavine se bodo danes čez dan vendarle nekoliko umirile, so pa potem, ko so v četrtek čez dan največ težav povzročile na Obali, zvečer za nevšečnosti poskrbele predvsem na Celjskem. Nastajale so namreč krajevno močne nevihte, zaradi katerih so hitro naraščali vodotoki in nastajali hudourniki. Na območju Žalca so imeli gasilci precej dela.