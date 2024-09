Pregled - šport, 12. 9. (četrtek)

LJUBLJANA - Na teniškem turnirju WTA Zavarovalnica Sava z nagradnim skladom 100.000 evrov v Ljubljani, ki se je zaradi obilnega dežja iz Tivolija preselil na pokrita igrišča teniškega kluba Maja Matevžič, je izpadla še zadnja domača igralka. V četrtfinalu turnirja dvojic se je poslovila Veronika Erjavec. Štiriindvajsetletna Ljubljančanka je v paru z Grkinjo Eleni Kristofi izgubila proti italijansko-španski navezi Nuria Brancaccio/Leyre Romero Gormaz s 7:6, 5:7 in 4:10.

OSLO - Olimpijski prvak v smučarskih skokih Norvežan Daniel Andre Tande, ki je na finalu sezone 2021 v Planici na letalnici bratov Gorišek grdo padel, je končal kariero. Tande je odločitev sporočil prek Instagrama pet mesecev pred domačim svetovnim prvenstvom v Trondheimu in v videoposnetku razkril, da še vedno čuti psihološke posledice padca.

LJUBLJANA - Tretji dan kvalifikacij za zaključni turnir najboljše osmerice v Davisovem pokalu so zmagale teniške reprezentance Nemčije, Kanade, Avstralije in Nizozemske. Za Nemčijo, Avstralijo in Kanado so bile to druge zmage, kar pomeni, da so na dobri poti za uvrstitev na finale v Malago konec novembra.

BUDIMPEŠTA - Slovenski šahisti in šahistke so na 45. šahovski olimpijadi v Budimpešti v drugem krogu prišli do novih zmag. Slovenci so tekmece znova ugnali s 4:0, tokrat so bili boljši od Japoncev, Slovenke pa so nekoliko bolj na tesno prišle do zmage z 2,5:1,5 nad Indonezijkami.

TORINO - Po več kot treh mesecih se v italijanski Ivrei danes nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Prvi so bili na delu kajakaši in kajakašice, ki so danes opravili kvalifikacije. Uspešnih je bilo vseh šest slovenskih tekmovalcev, ki so si že po prvih vožnjah priborili polfinalni nastop.

LJUBLJANA - Rokometaši v evropski ligi prvakov so z današnjimi štirimi tekmami zaključili uvodni krog nove sezone. Pick Szeged, kjer igra Borut Mačkovšek, je z 31:29 doma premagal Magdeburg, Zagreb Aleksa Kavčiča pa je v gosteh izgubil proti Kielceju s 23:30.