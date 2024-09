Vreme: Zvečer in ponoči bo še deževalo

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13, hladneje bo v alpskih dolinah okoli 3 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno. Padavine bodo čez dan slabele in popoldne povečini ponehale. Predvsem v severni Sloveniji bo pihal severni veter. Burja na Primorskem bo slabela. Hladno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo obilne padavine, vmes bodo nastajale nevihte z močnejšimi nalivi. Popoldne bo v notranjosti za krajši čas zapihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo po nižinah dosegal hitrosti okoli 70 kilometrov na uro. Burja na Primorskem bo v sunkih dosegla hitrosti do 100 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto in nedeljo kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko na Primorskem. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. V severni Sloveniji bo pihal zmeren severni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Hladna je že dosegla severni del Slovenije. Pred njo z jugozahodnim vetrom v višinah k nam še doteka vlažen zrak, za njo pa z vetrovi severnih smeri priteka hladen in dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno in deževno, v krajih vzhodno od nas bodo padavine slabele in večinoma ponehale. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja. V petek bodo v krajih severno, vzhodno in južno krajevne padavine, deloma nevihte z nalivi, ki bodo popoldne v krajih vzhodno in južno od nas povečini ponehale, le v Kvarnerju bodo še možne nevihte. Burja v Kvarnerju bo zvečer ponehala.