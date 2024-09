Vreme: Oblačno s plohami in nevihtami, vmes tudi močnejši nalivi

Ljubljana, 12. septembra - Ob morju bo pihal okrepljen jugo, sredi dneva bo v notranjosti zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter, zvečer na Primorskem povečini zmerna burja. Sredi dneva bodo temperature od 11 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne se bo od severa hitro hladilo. Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1400 metri.

V petek bo oblačno. Padavine bodo čez dan slabele in popoldne povečini ponehale. Predvsem v severni Sloveniji bo pihal severni veter. Burja na Primorskem bo slabela. Hladno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo obilne padavine, vmes bodo nastajale nevihte z močnejšimi nalivi. Popoldne bo v notranjosti za krajši čas zapihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo po nižinah dosegal hitrosti okoli 70 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto in nedeljo kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko na Primorskem. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. V severni Sloveniji bo pihal zmeren severni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Hladna vremenska fronta bo popoldne od severa prešla Slovenijo. Pred njo z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Nastajali bodo tudi močnejši nalivi. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal okrepljen jugo, zvečer pa bo zapihala povečini zmerna burja. V petek bodo v krajih severno, vzhodno in južno krajevne padavine, deloma nevihte z nalivi, ki bodo popoldne v krajih vzhodno in južno od nas povečini ponehale, le v Kvarnerju bodo še možne nevihte. Burja v Kvarnerju bo zvečer ponehala.

Biovreme: Danes bodo vremenske razmere obremenilne za veliko ljudi, v petek bo vremenska obremenitev postopno popustila.