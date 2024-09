Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 11. septembra - Več jasnine bo na vzhodu. Na zahodu bo nastalo nekaj ploh, popoldne in zvečer tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, ob morju do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo plohe in nevihte na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. Vmes bodo tudi močnejši nalivi. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bodo še nastajali močnejši nalivi. Ob morju bo sprva pihal okrepljen jugo, popoldne bo v notranjosti zapihal okrepljen veter severnih smeri, zvečer na Primorskem povečini zmerna burja. Sredi dneva bodo temperature od 11 do 18, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Popoldne se bo hitro hladilo. Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov.

Opozorilo: Od noči na četrtek do petka zjutraj so pričakovane obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra.

Obeti: V petek bo oblačno. Padavine bodo čez dan slabele in popoldne povečini ponehale. Tudi burja na Primorskem bo slabela. Hladno bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem ponekod na severu in vzhodu bo lahko občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo je ciklon z vremensko fronto, ki se vije prek dela srednje Evrope in bo zvečer dosegla Alpe. K nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas večinoma sončno, drugod bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v krajih zahodno od nas se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte. V četrtek bo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Nastajali bodo tudi močnejši nalivi. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal okrepljen jugo, zvečer pa bo zapihala povečini zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno naraščala, v četrtek pa bodo vremenske razmere obremenilne za veliko ljudi.