Poraza Argentine in Brazilije

Barranquilla/Asuncion, 11. septembra - Južnoameriški nogometni velesili Argentina in Brazilija sta v osmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo zabeležili poraza. Aktualni svetovni prvaki so z 1:2 izgubili na gostovanju pri Kolumbiji, Brazilija pa z 0:1 na gostovanju v Paragvaju. Argentinci so kljub porazu zadržali vodstvo na lestvici, Brazilija pa je šele peta.