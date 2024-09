Ljubljana, 10. septembra - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila novo publikacijo Pogled na izobraževanje (Education at a Glance), letošnja osrednja tema je pravičnost v izobraževanju in na trgu dela. V zborniku med drugim ugotavljajo, da je Slovenija z deležem 4,6 odstotka BDP za izobraževanje pod povprečjem OECD.