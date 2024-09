GZS podelila deset zlatih priznanj za inovativnost

Ljubljana, 10. septembra - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v okviru Dneva inovativnosti podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem, in sicer deset zlatih, 24 srebrnih, 12 bronastih priznanj, eno posebno priznanje za inovacijski izziv ter eno priznanje za prebojno invencijo. "Izbrali smo trajnost," so rdečo nit prireditve povzeli v GZS.