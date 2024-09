Vreme: spremenljivo s plohami in nevihtami

Zvečer se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo, tudi ponekod drugod bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo popoldne slabele in do večera od severozahoda ponehale. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo popoldne obrnil na sever, zvečer na Primorskem v burjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija. Popoldne se bo ohladilo.

Opozorilo: Od danes zvečer do jutri zjutraj se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pojavljale nevihte z močnimi nalivi.

Obeti: V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije možna kakšna ploha.

V sredo bo sprva sončno, popoldne bo oblačnost naraščala. V zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne padavine.

V četrtek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje z vremensko fronto, ki bo ponoči dosegla naše kraje. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Padavine z nevihtami se bodo ponoči od zahoda razširile nad vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren jugo.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Ponekod bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno smer. Popoldne bodo padavine od severozahoda ponehale.