Vreme: Danes bo v vzhodnih krajih še precej jasno, drugod bo oblačnost od zahoda počasi naraščala

Ljubljana, 8. septembra - Danes bo v vzhodnih krajih še precej jasno, drugod bo oblačnost od zahoda počasi naraščala. Sredi popoldneva se bodo v zahodni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek krepile in razširile proti vzhodu, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 od 29, na vzhodu do 31 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo popoldne slabele in do večera od severozahoda ponehale. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo popoldne obrnil na sever, zvečer na Primorskem v burjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju do 22, najvišje dnevne od 18 do 26 stopinj Celzija. Popoldne se bo ohladilo.

Opozorilo: Od danes zvečer do jutri zjutraj se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pojavljale nevihte z močnimi nalivi. Na Primorskem je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V torek in sredo kaže na deloma sončno vreme s posameznimi popoldanskimi plohami. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je več ciklonskih območij. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas sončno in ob jugozahodnem vetru zelo toplo. Zahodneje bo bolj oblačno, popoldne se bodo v sosednjih krajih Italije začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer okrepile. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Ponekod bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno smer. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden in spodbuden, proti večeru pa bo obremenitev naraščala. V noči na ponedeljek bo vremensko obremenitev čutilo veliko ljudi. V ponedeljek popoldne bo vremenska obremenitev slabela in postopno ponehala.