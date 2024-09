New York, 6. septembra - Italijana Sara Errani in Andrea Vavassori sta zmagovalca v konkurenci mešanih dvojic na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V finalu sta 37-letna Errani in osem let mlajši Vavassori s 7:6 (0), 7:5 ugnala ameriško dvojico Taylor Townsend/Donald Young.