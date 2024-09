V Solkanu poškodovali več vozil, v Idriji porisali fasado muzejskega objekta

Solkan/Idrija, 6. septembra - Z novogoriške policijske uprave poročajo o primerih vandalizma. Neznanci so ponoči v Solkanu na več osebnih avtomobilih poškodovali pnevmatike, v Idriji so s sprejem porisali fasado muzejskega objekta. Prijavi poškodb na dveh avtomobilih so dobili tudi ajdovski policisti.